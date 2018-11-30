أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 30/11/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 المزيد من الانخفاض في ختام تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.090 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد هبط اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في نهاية تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.770 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل نسبي خلال ختام التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.350 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.090 دينار 5.070 دينار اليورو 5.770 دينار 5.690 دينار الجنية الاسترليني 6.350 دينار 6.270 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.650 دينار 1.570 دينار الجنية المصري 0.2785 دينار 0.2705 دينار الدولار الكندي 3.960 دينار 3.880 دينار الدينار الاردني 7.100 دينار 7.020 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 142 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 165.6 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 189 دينار

كسر الفضة = 1.79 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 5.250 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.