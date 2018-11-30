بسبب سوء الأحول الجوية .. إغلاق الموانئ النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي،إلى جانب توقف العمليات في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل تام.

وعزت المؤسسة على موقعها الرسمي ذلك، إلى سوء الأحوال الجوية والأمواج المرتفعة، مؤكدة إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من بعد ظهر اليوم.

وعلى ضوء ذلك، تتوقع المؤسسة انخفاض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، ومن المرجح أن يزاداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل اخرى في اليوم بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية، خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.

ووفقاً للمؤسسة، من المتوقع أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة وبالتالي توقف الانتاج خلال يومين في حالة استمرار سوء الأحوال الجوية.

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