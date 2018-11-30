سوء الطقس يشل موانئاً بالهلال النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، إغلاقها لبعض موانئ التصدير في منطقة الهلال النفطي بسبب سوء الأحوال الجوية مانتج عنه ارتفاع موج البحر.

وأشارت المؤسسة في إعلان نشرته عبر حسابها الرسمي إلى أن موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية بالإضافة للسدرة قد أُغلقت وتوقف فيها العمل بالكامل، مُضيفة أنها قد تضطر لإغلاق ميناء البريقة في وقت لاحق من اليوم.

وتسبب الإغلاق في فقدان 150 ألف برميل من معدلات الإنتاج اليومية وتتوقع المؤسسة أن تفقد 50 ألف برميل أخرى بسبب عدم استيعاب خزانات التخزين في الموانئ بعد توقف التصدير.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ملّخص نشرته اليومية، الجمعة، من توقعات بهوب رياح قوية وتقلبات جوية على السواحل الغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية