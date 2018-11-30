الوطنية للنفط تعلن إغلاق الموانئ النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، إغلاق عدد من الموانئ النفطية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وتأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي.

وأوضحت المؤسسة، على موقعها الرسمي، بأن عمليات التحميل والتصدير في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة متوقفة بشكل كامل؛ بسبب الأمواج المرتفعة، مشيرة إلى أنها قد تضطر المؤسسة إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة بعد ظهر اليوم.

وأكدت المؤسسة انخفاض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، متوقعة ازدياد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى يوميا؛ بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

وأضافت المؤسسة أنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، الجمعة، أن إيرادات أكتوبر الماضي من مبيعات الخام ومشتقاته، قد بلغت 2.87 مليار دولار بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي 73%، مقارنة بالشهر السابق.