مركز تنمية الصادرات: التمور الليبية تصدر إلى أغلب دول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وشرق آسيا

قال مدير الشؤون الإدارية بمركز تنمية الصادرات أسامة احتاش، إن التمور الليبية أصبحت تصدر إلى أغلب دول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول شرق آسيا.

وأضاف احتاش، في مداخلة هاتفية مع قناة ليبيا الأحرار أن عمليات تعليب وتغليف منتجات التمور الليبية في تطور مستمر وأن هذه المنتجات ستصنف الأولى مقارنة بمنتجات دول الجوار خلال الثلاث سنوات المقبلة حسب قوله.

وكانت فعاليات معرض ليبيا الدولي السادس للتمور والصناعات المصاحبة قد انطلقت صباح أمس الأربعاء في أرض المعارض بالعاصمة طرابلس.

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