الوطنية للنفط تحقق أعلى عائدات شهرية لهذا العام

طرابلس-العنوان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة أن إيرادات شهر أكتوبر من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 2.87 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي (73بالمئة) مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت أن هذه الزيادة تعتبر أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية العام حتى تاريخ اليوم.

ويقدّر إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 بحوالي 23.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 73 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت المؤسسة، إن الفضل في تحقيق هذه الإيرادات النفطية لشهر أكتوبر يعود إلى الارتفاع الملحوظ في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أغسطس، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أكتوبر.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، “إن المؤسسة الوطنية للنفط تواصل بذل قصارى جهدها للمحافظة على استقرار الإنتاج، وذلك على الرغم من كلّ التحديات الراهنة في البلاد”.

وأضاف، “أن الفضل في ذلك يعود إلى إخلاص وتفاني عاملي القطاع”.

وأشار صنع الله، إلى أن ارتفاع ودائع القطاع في مصرف ليبيا المركزي يتطلب إقرار مزيد من الشفافية من جانب الجهات الحكومية بخصوص الميزانيات المخصصة والمبالغ المنفقة في كافة أرجاء البلاد.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية