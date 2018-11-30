أهالي منطقة مسوس … آفة تفتك بالمحاصيل الزراعية بوادي مسوس

مسوس 28 نوفمبر 2018 (وال) – حذر أهالي زاوية مسوس الواقعة جنوب بلدية سلوق وتبعد عنها بحوالي 80 كليو متر تقريبا من آفة تفتك بالمحاصيل الزراعية بوادي مسوس.

وعبر أهالي منطقة مسوس عن استيائهم من عدم اتخاذ الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة التدابير الوقائية اللازمة لمحاربة مثل هذه الحشرات التي تهلك المحاصيل الزراعية

كما طالب أهالي مسوس الهيئة العامة للزراعة بالتدخل لمحاربة هذه الآفة ومعاينة الموقع بوادي مسوس والقضاء عليها في موقعها الحالي قبل انتقالها إلى المناطق المجاورة.

ويذكر أن سكان منطقة مسوس يعتمدون بشكل كبير جدا على المحاصيل الزراعية وأن تأخر نزول الأمطار أثر بشكل ملحوظ عليها.( وال – مسوس ) ع م / س ع / ع ع

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