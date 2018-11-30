إغلاف عدد من موانئ تصدير النفط لسوء الأحوال الجوية

طرابلس-العنوان

أغلقت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، عددا من موانئ تصدير النفط الخام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت المؤسسة، تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي، حيث توقفت العمليات في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل.

وقالت المؤسسة، أنها وبسبب الأمواج المرتفعة، قد تضطر إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من بعد ظهر اليوم.

وانخفض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، ومن المرجح أن يزداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى في اليوم بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

وأوضحت، أن بوتيرة مستوى الإنتاج الجديد؛ فمن المتوقع أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة وبالتالي توقف الإنتاج خلال يومين في حالة استمرار سوء الأحوال الجوية، كما أن من المتوقع أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.

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