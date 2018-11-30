“المركزي العراقي” يزيد أوجاع إيران

أصدر البنك المركزي العراقي وثيقة للمصارف ومكاتب الصيرفة المجازة، تتضمن عدم بيعها الدولار للمسافرين العراقيين المتوجهين إلى إيران، وذلك عقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران؛ لمنع وصول الدولار إلى الإيرانيين بواسطة سفر مواطنين إلى طهران.

وجاء في الوثيقة: “إشارة إلى كتاب وزارة الخارجية العراقية الصادر في سبتمبر الماضي، فإنه سيتم إلغاء عملة الدولار في المبادلات التجارية بين العراق وإيران”.

ودعا البنك المركزي العراقي المسافرين إلى إيران للبحث عن بديل للدولار الأميركي بعملة أخرى”.

يذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية أعلنت في سبتمبر الماضي أنه تم إلغاء عملة الدولار في المبادلات التجارية بين بغداد وطهران، وستتم الاستعاضة عنها باليورو الأوروبي والريال الإيراني والدينار العراقي.

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