توقف عدد من موانيء تصدير النفط بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إغلاق عدد من موانئ التصدير وتأجيل عمليات تحميل النفط الخام نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان لها الجمعة إنها أوقفت العمل في موانيء رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل بسبب ارتفاع الأمواج، مشيرة إلى أنها قد توقف العمليات غدا في ميناء البريقة.

كما أكدت المؤسسة انخفاض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل يوميا، متوقعة أن يزداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى؛ وأن يتم خفض إنتاج حقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

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