مؤسسة نفط طرابلس : إغلاق موانئ نفطية بسبب سوء الأحول الجوية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية، وتأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي.

وأعلنت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة، عن توقف العمليات في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل، وذلك بسبب الأمواج المرتفعة، مشيرة إلى أنها قد تضطر إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من اليوم.

وأوضحت المؤسسة، أن الإنتاج قد انخفض بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، مرجحة ازدياد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى في اليوم، بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

ومن المتوقع أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة بوتيرة مستوى الإنتاج الجديد، وبالتالي توقف الإنتاج خلال يومين في حالة استمرار سوء الأحوال الجوية كما توقعت أن ينخفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل يوميا أيضا.

وتشهد معظم مدن الساحل الليبي منذ يومين انخفاضا في درجات الحرارة وهطول الأمطار بغزارة، مما أثر ذلك على الأحوال البحرية والصيد البحري.

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