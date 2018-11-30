ليبيا تحقق أعلى إيرادات نفطية في أكتوبر الماضي منذ بداية 2018

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تحقيق أعلى إيرادات شهرية لها من النفط الخام منذ بداية عام 2018، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة، أن إيرادات شهر أكتوبر من مبيعات الخام ومشتقاته والضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 2.87 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أي ما يزيد عن 73% مقارنة بالشهر الذي سابقه.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الفضل في تحقيق هذه الإيرادات النفطية لشهر أكتوبر يعود إلى الارتفاع الملحوظ في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أغسطس، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أكتوبر، حسب قولها.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مواصلة المؤسسة لبذل قصارى جهدها للمحافظة على استقرار الإنتاج، وذلك على الرغم من كلّ التحديات الراهنة في البلاد، موضحا أن الفضل في ذلك يعود إلى إخلاص وتفاني عاملي القطاع.

وقال صنع الله، إن “ارتفاع ودائع القطاع في مصرف ليبيا المركزي يتطلب إقرار مزيد من الشفافية من جانب الجهات الحكومية بخصوص الميزانيات المخصصة والمبالغ المنفقة في كافة أرجاء البلاد”.

وقد دأبت مؤسسة النفط، على نشر الإيرادات النفطية بصفة شهرية، حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين، مؤكدة مواصلة دعوتها إلى تبنّي مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي كأساس لأي اتفاق سياسي دائم في ليبيا.

يشار إلى أن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 يقدّر بحوالي 23.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 73% مقارنة بالعام الماضي.

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