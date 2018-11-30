سعر الدولار يستمر عند أدنى مستوياته أمام الدينار بالسوق السوداء

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي على انخفاضه في تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.090 دينار ليبي للبيع و 5.070 دينار للشراء وفقاً لمتابعون من غرف الواتساب. ليستمر الدولار عند أدنى مستوياته خلال شهرين.

وكان سعر اليورو اليوم قد سجل بختام تعاملات السوق الموازي 5.770 دينار، كما سجل سعر الجنية الاسترليني في ختام السوق 6.370 دينار.

وكان الليرة التركية قد أرتفعت إلى في اخر سعر للسوق الموازية إلى 0.990 دينار, فيما سجل الدينار التونسي 1.560 دينار.

وسجل اخر سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق الموازية 142 دينار.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاضطراب النسبي عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.