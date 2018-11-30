سوء الأحوال الجوية يمنع تصدير النفط

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية، معلنة عن تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي، أنها قد تضطر إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من بعد ظهر اليوم.

وأشارت المؤسسة أن الإنتاج قد انخفض بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، وأنه من المرجح أن يزاداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى في اليوم بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط، أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة في حالة استمرار سوء الأحوال الجوية وأنه من المتوقع أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.

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