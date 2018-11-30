اقتصاد

سوء الأحوال الجوية يمنع تصدير النفط

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية، معلنة عن تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي، أنها قد تضطر إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من بعد ظهر اليوم.

وأشارت المؤسسة  أن الإنتاج قد انخفض بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، وأنه من المرجح أن يزاداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى في اليوم بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط، أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة في حالة استمرار سوء الأحوال الجوية وأنه من المتوقع أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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