تراجع جديد لليورو والاسترليني واستقرار الدولار أمام الدينار بمستهل السوق الموازي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي على حالة التراجع في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.090 دينار ليبي للبيع و 5.070 دينار للشراء. ليستمر الدولار عند أدنى مستوياته خلال شهرين.

وسجل سعر اليورو اليوم بمستهل تعاملات السوق الموازي 5.780 دينار، كما انخفض سعر الجنية الاسترليني في ختام السوق 6.350 دينار.

وسجلت الليرة التركية إستقرارها عند سعر 0.990 دينار, فيما سجل الدينار التونسي 1.650 دينار.

وسجل اخر سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق الموازية 142 دينار.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاضطراب النسبي عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.