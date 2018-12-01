الخطوط الليبية تنفي زيادة رفع أسعار التذاكر

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية السبت، زيادة رفع أسعار تذاكراها مؤكدة أن ما تداول عن زيادة الأسعار هو خطأ في منظومة التعريفات الدولية.

وأوضحت الشركة وفق صفحتها الرسمية، أنها تواصلت مع القائمين على المنظومة الدولية بواشنطن “لعلاج هذا الخطأ “، مشيرة إلى أنها في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة من وزارة الاقتصاد والطيران المدني.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي أوقف في 25 نوفمبر الماضي رفع أسعار التذاكر الطيران، معلنا تطبيق قانون النشاط التجاري بتسعير التذاكر في الظروف الطارئة وفق التكاليف الحقيقية.

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