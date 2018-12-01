ليبيا: أكثر من 19 مليار دولار إيرادات النفط خلال 10 أشهر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إجمالي الدخل العام من النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات والبتروكيمياويات خلال الفترة من يناير وحتى 31 أكتوبر من العام 2018، بلغ أكثر من 19 مليار و768 مليون و193 ألف دولار أمريكي.

وأكدت المؤسسة وفق بيانات نشرتها الجمعة، أن إجمالي الإيراد من النفط الخام بلغ نحو 18 مليار و734 مليون و857 ألف دولار، موزعة على 17 مليار و267 مليون دولار من النفط الخام للمؤسسة، وما يزيد عن مليار و467 مليون دولار قيمة دخل ضرائب وإتاوات عقود الامتياز.

وأشارت المؤسسة، إلى أن إجمالي الإيراد من الغاز والمكثفات خلال الأشهر العشرة من العام الجاري بلغ أكثر من 848 مليون دولار، ومن المنتجات البترولية أكثر من 169 مليون دولار، بينما زاد إيراد البتروكيماويات إلى 16 مليون و43 ألف دولار، بحسب ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الرسمي.

وكان شهر أكتوبر الماضي الأعلى إيرادا من النفط والغاز والمنتجات البترولية، بتحقيقه دخلا قدر بأكثر من مليارين و874 مليون دولار، تلاه شهر مايو بنحو مليارين و278 مليون دولار، ثم فبراير ومارس ويوليو على التوالي، عندما حافظ إجمالي الدخل الشهري فيها على مستوى فوق ملياري دولار.

وقالت المؤسسة، إن الفضل في تحقيق هذه الإيرادات النفطية لشهر أكتوبر يعود إلى الارتفاع الملحوظ في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أغسطس، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أكتوبر.

وذكرت بيانات إيرادات مبيعات النفط والغاز الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأشهر العشرة الماضية من العام 2018، أن شهر أبريل كان الأقل دخلا في الإيرادات بتحقيقه مليار و168 مليون دولار.

وقد دأبت المؤسسة على نشر الإيرادات النفطية بصفة شهرية، حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين، مؤكدة مواصلة دعوتها إلى تبنّي مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي كأساس لأي اتفاق سياسي دائم في ليبيا.

يشار إلى أن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 يقدّر بحوالي 23.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 73% مقارنة بالعام الماضي.

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