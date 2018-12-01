الدينار الليبي يواصل تعافيه أمام العملات الأجنبية

واصل الدينار الليبي تعافيه، السبت، أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، بعد قرابة ثلاثة أشهر من توقيع الإصلاحات الاقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار انخفاضًا ملحوظًا بتراجعه إلى 5.050 دنانير بعد أن سجل 5.230 دنانير الأسبوع الماضي، في حين انخفض سعر صرف اليورو ليصل إلى 5.730 دنانير مقارنة ببداية الأسبوع عندما سجل 5.910 دنانير لليورو الواحد.

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وتشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية حالة من عدم الاستقرار، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي وقعت عليها حكومة الوفاق في سبتمبر الماضي.

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