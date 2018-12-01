المركزي: معدل أسعار السلع تراجع 14.4 بالمئة

تراجع معدل التضخم العام في ليبيا إلى مستوى 9.4 في المئة، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي للربع الثالث من العام الجاري.

وأشارت النشرة إلى أن المعدل تراجع منذ مطلع العام بفارق كبير، حيث سجل التضخم مع آخر شهر مارس 19.5 بالمئة، بينما سجل التضخم في الربع الثاني 11.6 في المئة.

وعلى صعيد التضخم في أسعار السلع الغذائية والمشروبات والتبغ، تراجع المعدل إلى 14.4 بالمئة، وكان قد سجل مستويات 32.3 في المئة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن مصرف ليبيا المركزي أصدر المنشورين 8 و9 في شهر سبتمبر الماضي بشأن ضوابط بيع النقد الاجنبي للأغراض الشخصية والمنظمة لمنح الاعتمادات للتجار بعد أن فرض المجلس الرئاسي رسما على بيع النقد الأجنبي نسبته 183 في المئة، في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

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