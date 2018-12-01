رويترز: احتجاجات تُهدد إنتاج ليبيا النفطي

قالت “رويترز” في تقرير نشرته الجمعة، إن احتجاجات عُمّالية متكررة من شأنها أن تهدد مستويات الإنتاج في ليبيا.

واستندت “رويترز” في تقريرها على مصدر مطلع بحقل الانتصار النفطي، أشار إلى أن الاحتجاجات من العاملين نُظمت في 9 حقول نفطية للمطالبة بتنفيذ قرار زيادة المرتبات والإنجاز في ملف التأمين الصحي.

الجدير بالذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قال في تصريح خاص لقناة 218 الأسبوع الماضي، إن قرار إيقاف الرفع من قيمة مرتبات العاملين في القطاع النفطي لا دخل للمؤسسة فيه، حيث جاء بإجراءات من مؤسسة الدولة المعنية بالملف المالي.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة قبلت عطاء تأمين صحي قُدّم لشركة سرت لتغطية الملف الصحي للعاملين.

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