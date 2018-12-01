السوق الموازية: ارتفاع جديد لسعر الدينار امام العملات الاجنبية والذهب

حقق الدينار الليبي إنتعاشاً جديداً أمام عددا من العملات الاجنبية في السوق الموازية اليوم في ظل تراجع تشهده العملات الاجنبية منذ أواخر الاسبوع الماضي.

وسجل الدولار تراجعاً جديداً اليوم امام الدينار ليسجل 5.050 دينار ليبي هذا المساء وفقاً لمتابعون وصفحات متخصصة بالعملات.

كما تراجع سعر اليورو الاوروبية أمام الدينار في تعاملات السوق الموازية مساء اليوم ليسجل 5.730 دينار.

بدوره انخفض الباوند الاسترليني أمام الدينار في التعاملات المسائية ليسجل 6.35 دينار ليبي.

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وتراجع سعر كسر الذهب لعيار 18 في السوق الموازية إلى 141 دينار فيما سجل سعر الذهب المسبوك 145 دينار ليبي.