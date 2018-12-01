إغلاق المواني النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية

طرابلس 01 ديسمبر 2018 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الجمعة، عن إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية .

وأعلنت المؤسسة عن تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي، حيث توقفت العمليات في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل، وبسبب الأمواج المرتفعة .

ولقد انخفض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، ومن المرجح أن يزداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى في اليوم بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

وبوتيرة مستوى الانتاج الجديد فمن المتوقع أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة و بالتالي توقف الانتاج خلال يومين في حالة استمرار سوء الأحوال الجوية كما أنه و من المتوقع أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضاً . (وال – طرابلس ) س ع / ع ع/ ر ت

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