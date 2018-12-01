اقتصاد

الدولار يقترب من الـ5 دنانير

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل سعر صرف الدولار الأميركي هبوطه أمام الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية السبت، مقتربا من حاجز الـ5 دنانير.

وأظهرت الأرقام الواردة من السوق الموازية، أن الدولار هبط إلى 5.04 دنانير، مع ساعات مساء السبت، بعد أن سجّل حوالي 5.15 دنانير، الخميس الماضي.

كما سجل سعر صرف اليورو 5.73 دينار، بينما بلغ الباوند 6.30 دينار، في تعاملات السوق الموازية.

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أما حوالات دبي وتركيا فقد بلغتا 5.08 دينار، والليرة التركية 0.99 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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