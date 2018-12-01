الدولار يقترب من الـ5 دنانير

واصل سعر صرف الدولار الأميركي هبوطه أمام الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية السبت، مقتربا من حاجز الـ5 دنانير.

وأظهرت الأرقام الواردة من السوق الموازية، أن الدولار هبط إلى 5.04 دنانير، مع ساعات مساء السبت، بعد أن سجّل حوالي 5.15 دنانير، الخميس الماضي.

كما سجل سعر صرف اليورو 5.73 دينار، بينما بلغ الباوند 6.30 دينار، في تعاملات السوق الموازية.

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أما حوالات دبي وتركيا فقد بلغتا 5.08 دينار، والليرة التركية 0.99 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار.

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