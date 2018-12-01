مجموعة العشرين توصي بإصلاح منظمة التجارة

اختتمت مجموعة العشرين أعمال مؤتمرها السبت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس بتوصيات لإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وقال البيان الختامي لقمة المجموعة “التجارة الدولية والاستثمار أداتان مهمتان للإنتاجية والابتكار وتوفير فرص العمل والتنمية. ونعترف بالمساهمة التي قدمتها منظومة التجارة المتعددة الأطراف في هذا الصدد”.

وأشارت الى أن “المنظومة اليوم تفشل في تحقيق أهدافها بشكل كامل وهناك مجال لتطويرها. وبالتالي نحن نؤيد ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين أدائها. وسنستعرض التقدم في ذلك خلال قمتنا المقبلة.

وجددت الدول العشرون في البيان الختامي على التزامها بمحاربة الفساد وإدانتها الشديدة للإرهاب بشتى أشكاله، وتعهدت بتفعيل الجهود لمنع تمويله ومكافحة تبييض الأموال.

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