العيساوي من إسطنبول يكشف عن مشاريع ليبيا الاقتصادية

مثّل وزير الاقتصاد و الصناعة علي العيساوي و الوفد المرافق له الدولة الليبية في فعاليات الدورة الرابعة و الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي و التجاري “الكومسيك”.

حيث استهل العيساوي كلمته بالحديث عن الدور الفعّال التي تقدم فيه منظمة التعاون الاسلامي من أجل تسيير التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتذليل كافة المعوقات الي تعيق حركة التجارة.

وأوضح العيساوي بأن ليبيا قد أطلقت مشروعاً جديداً تحت اسم “شبكة التجارة الليبية” حيث يربط هذا المشروع كافة المتعاونين في مجال التجارة الخارجية إلكترونياً بغية إنجاز معاملات التصدير والاستيراد بتكاليف بسيطة وفي اقل وقت ممكن.

كما تحدث العيساوي في معرض كلمته بأن ليبيا شرعت في برنامج الاصلاح الاقتصادي من حيث إصلاح نظام الدعم وسعر الصرف وذلك لتعزيز سوق المنافسة وتحسين الاقتصاد الليبي.

