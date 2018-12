الغاز الروسي يدخل إلى الأسواق الأوروبية من تركيا عبر بلغاريا

كشفت بلغاريا أنها ستمضي قدماً بالخطط لبناء خط أنابيب غاز جديد بقيمة 1.4 مليار يورو لنقل الغاز الروسي من تركيا إلى أوروبا.

حيث أعطى البرلمان البلغاري الضوء الأخضر لشركة بلغار ترانس غا الحكومية لإعلان المناقصة لبناء خط الأنابيب الذي سيبلغ طوله 484 كلم.

هذا وقالت وزيرة الطاقة البلغارية تيمينوجكا بيتكوفا:

“ما سنقوم به من الآن يأتي بالتوافق التام مع قواعد وإجراءات الاتحاد الأوروبي، لكي نتفادى الأخطاء التي أدت في الماضي إلى إلغاء مشروع السيل الجنوبي”.

يُذكر أن خط أنابيب الغاز الجديد سيصل بين خط أنابيب “السيل التركي” الذي تبنيه شركة غازبروم الروسية ودول أوروبية.

