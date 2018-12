تغلق مرتفعة مع التفاؤل بالمحادثات بين أميركا والصين

أغلقت بورصة ​وول ستريت​ مرتفعة وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك للأسهم الأميركية أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية في حوالي سبع سنوات بعد أن لمح جلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إلى نهج أكثر اعتدالا بشأن مستقبل أسعار ​الفائدة​.

ولقيت ​الأسهم الأميركية دعما أيضاً من تفاؤل المستثمرين بتحقيق تقدم في النزاع التجاري بين ​الولايات المتحدة​ والصين​ أثناء اجتماع بين رئيسي البلدين على هامش قمة ​مجموعة العشرين​.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 199.62 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 25538.46 نقطة مسجلا أكبر أسبوع من المكاسب في عامين.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 مرتفعا 22.40 نقطة، أو 0.82 بالمئة، عند 2760.16 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.45 نقطة، أو 0.79 بالمئة، ليغلق عند 7330.54 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الشهر أيضا على مكاسب مع صعود ستاندر آند بورز 1.8 بالمئة وداو جونز 1.7 بالمئة وناسداك 0.3 بالمئة.

