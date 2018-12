قال محافظالبنك المركزي اليمني، محمد زمام، اليوم السبت، إن البنك ينتظر ودائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار من مصادر أجنبية.

وأضاف: “البنك المركزي سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وهناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة، أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة”.

The post المركزي اليمني يترقب ودائع بقيمة 3 مليارات دولار‎ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا