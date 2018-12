روسيا والسعودية تتفقان على تمديد اتفاقهما بشأن تخفيض إنتاج النفط

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد الاتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط، دون تحديد كمية التخفيض.

حيث أعلن بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس:

“نعم، لدينا اتفاق بشأن تمديد اتفاقيتنا”.

وتابع بوتين بقوله:

“القرار النهائي لم يتخذ بعد بشأن الحجم، لكننا سنقوم بذلك سوية مع السعودية، ومهما كان الرقم النهائي بموجب القرار المشترك، فإننا سنتابع الأوضاع في السوق ونتعامل معها بسرعة”.

هذا ويذكر أن اتفاق الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك بشأن تخفيض الإنتاج دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2017، وفي وقت لاحق تم تمديده حتى نهاية عام 2018.

