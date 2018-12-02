البريقة: نتعرّض للتشويه وشركات التوزيع مُتورّطة

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز تعرّضها لهجمات تحريضية تشنّها بعض منصّات التواصل الاجتماعي تحاول الترويج لوجود تقاعس من جانب الشركة بشأن توزيع مُخصصات الوقود على المحطات.

وأضافت في بيان لها، أنها اكتشفت عدم قيام بعض شركات التوزيع بعملها بالشكل المطلوب وإرباك عمليات التوزيع عمداً بهدف إظهار شركة البريقة بصورة غير ملائمة أمام المواطنين، وإيصالهم إلى قناعة عدم توفّر الوقود داخل المستودعات، الأمر الذي نفته البريقة تماماً.

وأشارت البريقة إلى أن شركات التوزيع المرصودة لا تلتزم أيضاً بمعايير العمل الأساسية، أبرزها توفير المولّدات الكهربائية التي تحول دون توقّف إمدادات الوقود في حال انقطاع التيار الكهربائي، وهي حالة يجب أن تُؤخذ بحسبان هذه الشركات بالنظر إلى حالة شبكة الكهرباء العامة في ليبيا

كما طمأنت شركة البريقة المواطنين بتوفّر الوقود في مستودعاتها بكميات كافية، مشيرة إلى أن ناقلة أنوار ليبيا قد وصلت إلى ميناء طرابلس البحري مُحمّلة بنحو 32 مليون لتر من البنزين.

يُشار إلى أن الشركة سبق أن طالبت المواطنين بعدم الانجرار وراء الإشاعات التي تُروّج لنقص الوقود، وعدم الازدحام أمام محطات التوزيع.

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