انهيار جماعي جديد للعملات الدولية والعربية أمام الدينار في مستهل السوق الموازي

حقق الدينار الليبي إرتفاعاً جديداً أمام عددا من العملات الاجنبية في السوق الموازي اليوم في ظل موجة هبوط تشهدها العملات الاجنبية منذ عدة أيام.

وسجل الدولار تراجعاً جديداً اليوم امام الدينار ليسجل 5.040 دينار ليبي للبيع و5.020 للشراء صباح اليوم وفقاً لمتابعون وصفحات متخصصة بالعملات.

كما أنهار سعر اليورو الاوروبية أمام الدينار في تعاملات السوق الموازية مساء اليوم ليسجل 5.600 دينار.

بدوره هبط الباوند الاسترليني أمام الدينار في التعاملات المسائية ليسجل 6.280 دينار ليبي.

وهبطت الليرة التركية أمام الدينار إلى 0.970 دينار، كما سجل الدينار التونسي تراجعاً ملحوظاً لتسجل 1.60 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب لعيار 18 في السوق الموازية تراجعاً جديداً إلى 140 دينار فيما سجل سعر الذهب المسبوك 144 دينار ليبي.