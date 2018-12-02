«اقتصاد الوفاق»: لن نسمح بأي زيادة في أسعار تذاكر الطيران

نفى وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني، فتحي أونيس، ما أُثير مؤخرًا في عدد من وسائل الإعلام حول الزيادة في أسعار تذاكر الطيران.

وقال أونيس، وفق ما أوردت عنه الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك» اليوم السبت: «هذا خبر عارٍ عن الصحة، والوزارة لن تسمح بأي زيادة في هذا الشأن دون موافقتها».

وفي تصريحات سابقة الأحد الماضي، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق، الدكتور علي العيساوي، وقف «رفع أسعار تذاكر رحلات الطيران»، التي كانت بعض الشركات قررت فرضها، مشددًا على تطبيق قانون النشاط التجاري بتسعير تذاكر الطيران في الظروف الطارئة وفق التكاليف الحقيقية.

وجاء ذلك ردًّا على قرار شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية رفع أسعار تذاكر الرحلات ثلاثة أضعاف.

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