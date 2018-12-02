الاقتصاد لن تسمح برفع أسعار تذاكر السفر

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة استمرار شركات الطيران الليبية على نفس تسعيرة تذاكرها السابقة، نافيةً وجود أي زيادة رسمية على أسعارها.

وطمأن وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة فتحي اونيس في تصريح نقلته الوزارة على صفحتها عبر الفيسبوك المواطنين كافة بأن أسعار تذاكر السفر على طيران شركات الخطوط في ليبيا ما زالت على ما هي عليه.

ونفى اونيس باسم وزارة الاقتصاد والصناعة ما تم نشره من أخبار حول رفع أسعار تذاكر الطيران مؤكّدا بأنه خبر عارٍ عن الصحة، مؤكّداً بأن الوزارة لن تسمح باي زيادة في هذا الشأن دون موافقتها .

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة المفوض علي العيساوي كان قد أوقف الأيام القليلة الماضية رفعَ أسعار التذاكر، معلناً أنه سيتم تطبيق قانون النشاط التجاري بتسعير تذاكر الطيران في الظروف الطارئة وفق التكاليف الحقيقية.

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