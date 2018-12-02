أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 2 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاحد 2 ديسمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.040 دينار
اليورو الأوروبي 5.600 دينار
الجنية الإسترليني 6.280 دينار
الليرة التركية 0.970 دينار
الدينار التونسي 1.600 دينار
الجنية المصري 0.270 دينار
الدولار الكندي 3.950 دينار
الدينار الاردني 7.000 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.030 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 140 دينار
كسر الفضة = 1.75 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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