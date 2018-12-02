أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 2 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاحد 2 ديسمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.040 دينار

اليورو الأوروبي 5.600 دينار

الجنية الإسترليني 6.280 دينار

الليرة التركية 0.970 دينار

الدينار التونسي 1.600 دينار

الجنية المصري 0.270 دينار

الدولار الكندي 3.950 دينار

الدينار الاردني 7.000 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.030 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 140 دينار

كسر الفضة = 1.75 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.