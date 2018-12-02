وكيل وزارة اقتصاد الوفاق: لن نسمح بزيادة أسعار التذاكر دون موافقتنا

أكد وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني فتحي ونيس، أن الوزارة لن تسمح بأي زيادة في أسعار تذاكر السفر دون موافقتها.

وقال ونيس في تصريح نشرته الوزارة على صفحته في “فيسبوك” أمس السبت، إن وزارة الاقتصاد والصناعة تطمئن كافة المواطنين بأن ما تم نشره عن زيادة في سعر تذاكر الطيران هو خبر عار عن الصحة.

وكانت شركتا الخطوط الجوية الليبية والإفريقية، قد أعلنتا الأسبوع الماضي عن زيادة أسعار تذاكر السفر اعتبارا من بداية شهر ديسمبر الجاري، بسبب عدم استثناء قطاع الطيران من قرار المجلس الرئاسي الخاص بالإصلاحات الاقتصادية للدولة، مما أحدث قرار الشركتين جدلا واستياء واسعا لدى المواطنين.

ولكن الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، قد طالبت مجلسي إدارة شركتي الخطوط الجوية الليبية والإفريقية بوقف العمل بزيادة أسعار التذاكر إلى حين دراستها دراسة كاملة بمشاركة الحكومة ومصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الشركة القابضة في بيان لها صدر في 23 نوفمبر الماضي، أن طلب وقف زيادة أسعار التذاكر جاء لبحث مدى استعداد الحكومة ومصرف ليبيا المركزي لتحمل القيمة المضافة لأسعار التذاكر الجديدة.

وسرعان ما تدخل وزير الاقتصاد والصناعة المفوض علي العيساوي، وأعلن في 25 من نوفمبر عن إيقاف رفع أسعار التذاكر الجزافي، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قانون النشاط التجاري بتسعير تذاكر الطيران في الظروف الطارئة وفق التكاليف الحقيقية، لتتراجع شركتي الخطوط الليبية والإفريقية عن قرار زيادة أسعار التذاكر.

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