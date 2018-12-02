أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 2/12/2018 وسعر الذهب والفضة

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 2 ديسمبر 2018 بشكل كبير في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.040 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد هبط اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.600 دينار.

بدوره انخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل نسبي خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.280 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.030 دينار 5.010 دينار اليورو 5.600 دينار 5.520 دينار الجنية الاسترليني 6.280 دينار 6.200 دينار الليرة التركية 0.970 دينار 0.890 دينار الدينار التونسي 1.600 دينار 1.520 دينار الجنية المصري 0.270 دينار 0.262 دينار الدولار الكندي 3.940 دينار 3.860 دينار الدينار الاردني 7.000 دينار 6.920 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 140 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 163 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 186.6 دينار

كسر الفضة = 1.75 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 5.150 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.