صنع الله يبحث ملف التنمية المكانية

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عميد بلدية المنشية، فوزي الرنقي ملف التنمية المكانية والمشاكل التي تقف عائقا أمام إنجاز ملف التنمية والمشاريع المتأخّرة.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في مدينة الجميل عضو لجنة الصحة خليفة التركي بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة.

وتطرّق ممثّلو بلدية المنشية لأهمية الحفاظ على البيئة في المناطق والمدن المجاورة لمشاريع المؤسسة.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد جدد في وقت سابق تأكيده على أهمية التنمية المكانية خلال زيارته لميناء البريقة الأيام الماضية على هامش زيارته لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز.

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