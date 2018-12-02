موانئ النفط تستأنف عملها مُجدداً

عادت حركة ناقلات النفط لموانئ التصدير، اليوم الأحد، بعد توقفها قبل يومين بأمر من المؤسسة الوطنية للنفط بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” الإخبارية عن مُهندسين بالقطاع النفطي، فقد توجّهت اليوم الناقلات إلى موانئ راس لانوف والبريقة والزويتينة.

ولم توضح تصريحات موظفي المؤسسة إن كانت حركة التصدير قد عادت إلى وضعها الطبيعي أم لا.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط اعلنت توقف إنتاج 150 ألف برميل يوميا بسبب الإغلاقات العائدة لعدم تمكّن خزانات التصدير في الموانئ من استيعاب كميات جديدة متدفقة من خطوط نقل النفط من الحقول.

ورجّحت المؤسسة في بيانها إمكانية خسارة 50 ألف برميل آخر في حال استمرار إغلاق الموانئ.

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