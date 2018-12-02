تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية  

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية امام الدينار اليوم الأحد مع بداية تداولات السوق السوداء في مدينتي طرابلس وزليتن الرئسيتين.

وتراجع الدولار بمُعدل 3 قروش عن إغلاق يوم السبت، إذ تداوله بــ5.030 دنانير لكل دولار بعدما كان يتداول أمس بــ5.060.

بينما تراجع اليورو 18 درهما على إغلاق أمس وافتتح التداول اليوم على 5.600 دنانير للدولار الواحد، بينما تراجع الدينار التونسي هو الآخر أمام الدينار الليبي حيث سجل الأحد 1.600.

وأرجع مراقبون أسباب صحوة الدينار أمام العملات الأجنبية إلى حالة الانتعاش التي تعيشها المصارف التجارية على وقع توفر السيولة النقدية في العاصمة وبعض المدن الأخرى؛ ما نتج عنه انخفاض آخر على بيع الدولار بالصك، حيث انخفض الفارق بين الشراء نقدا والصك إلى 150 درهما، بعدما كان يتراوح بين دينارين إلى 3 دنانير.

وتأثرت السوق السوداء بحصول التجار على اعتمادات من المصارف التجارية بغرض توريد سلع وبضائع بالسعر الرسمي المعدل بعد فرض المجلس الرئاسي رسوما قيمتها 183% ما جعل السوق السوداء تشهد هبوطاُ ملحوظاً في وتيرة حركة التداول.

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