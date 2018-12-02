استئناف العمل في 3 موانئ نفطية أُغلقت لسوء الأحوال الجوية

استأنفت ثلاث موانئ نفطية، الأحد، استقبال الناقلات النفطية، بعد إغلاقها الجمعة الماضية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال أحد المهندسين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن ناقلة نفطية رست في ميناء راس لانوف ثم توجهت لاحقا إلى ميناء الزويتينة، مضيفا أن ميناء الزويتينة سيستقبل الأحد ناقلة نفطية ثانية، كما سترسو ناقلة أخرى في ميناء البريقة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، الجمعة الماضية، إغلاق موانئ راس لانوف والزويتينة والسدرة، بجانب ميناء الزاوية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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