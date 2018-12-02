البنك الإسلامي للتنمية يبدي استعداده للتعاون مع ليبيا

أعرب مدير البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، عن استعداد البنك للتعاون مع ليبيا، وأنه سيعدّ الدراسات اللازمة للتعاون مع المؤسسات الليبية.

وأفاد وزير الاقتصاد علي العيساوي، أثناء اجتماعه بحجار في إسطنبول، أن هناك مؤسسات عديدة من شأنها التعاون مع البنك الإسلامي، مستفسرًا عن كيفية التعاون مع البنك، ومدى إمكانية الاستفادة من البرامج التنموية التي يقوم بها.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي شارك، خلال الأيام الماضية في أسطنبول، في فعاليات الدورة الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكوميسك”.

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