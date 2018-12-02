اقتصاد

وزارة الاقتصاد: طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة للمركزي قبل القرار 1300 يسري عليها السعر القديم

تم النشر منذُ 60 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

نشرت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق أمس، قرار المجلس الرئاسي رقم ألف وخمسمئة واثنين وتسعين للعام الحالي، والذي يوضح استثناء المطالبات المقدمة إلى المصرف المركزي بشأن شراء النقد الأجنبي قبل التاسع عشر من سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة إن هذا القرار لا يعد استثناء، وإنما هو تصحيح للقرار رقم ألف وثلاثمئة للعام الجاري، الصادر عن المجلس الرئاسي، والذي ينص في مادته الثامنة على سريانه بأثر رجعي، والذي نص بتطبيقه على الطلبات التي لم يتم البت فيها من قبل المصرف، ما يعد منافيا للعدالة ولكل القوانين في العالم، مشيرة إلى سريان السعر الجديد على الطلبات المقدمة بعد التاسع عشر من سبتمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تشنو باعيساوي طايح قيها لك لك لك و انت اسمك بقلم الرصاص و شكلك عندك طلب شراء عملة بتاريخ قديم و الا ناوي تخبرها، تخليك من الكلام الفاضي و التكوليس و بعدين انقولك لو الرأي عندي أي طلب قديم يعتبر ملغي من صدور القرار الذي فرض الضريبة

    رد