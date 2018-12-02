صادرات العراق النفطية تنتعش بعد “نكسة الطقس”

بلغت صادرات النفط الخام العراقية من موانئ الجنوب نحو 3 ملايين و360 ألف برميل يوميا في شهر نوفمبر، لتزيد بذلك عن شهر أكتوبر الذي انخفضت فيه بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أبطأ الشحنات ومنع تحميل الخام من الموانئ في بعض الأيام.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية فإن إجمالي صادرات النفط بلغ نحو 3 ملايين و370 ألف برميل يوميا مع تصدير 3716 برميلا يوميا عبر ميناء جيهان التركي من خلال خطوط أنابيب في الشمال.

يذكر أن العراق تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، ويضخ نحو 5 ملايين و600 ألف برميل يوميا.

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