اقتصاد

جامعة سبها تنظم المؤتمر العملي الثاني للاقتصاديين الزراعيين

تم النشر منذُ 37 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مساعٍ ليبية للنهوض بالقطاع الزراعي

نظمت جامعة سبها بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين الزراعيين فعاليات المؤتمر العملي الثاني للاقتصاديين الزراعيين تحت شعار “نحو سياسات جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي في ليبيا”.

وعرضت فعاليات المؤتمر التي استمرت على مدى ثلاثة أيام عددا من الأوراق العلمية المتخصصة في مجال مياه الري والمحاصيل الزراعية إلى جانب آليات الري واستهلاك المياه بطرق عملية واقتصادية، والبحث عن حلول لإيقاف الاستيراد وتطوير الانتاج المحلي.

واختتم المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها التركيز على مصادر الدخل، والتشجيع على الناتج المحلي إلى جانب إنشاء جمعيات زراعية حقيقية، والاهتمام بزراعة أشجار النخيل والزيتون، والاستمرار في زراعة وإنتاج الحبوب لدورها في تنمية الأمن القومي الغذائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك