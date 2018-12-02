جامعة سبها تنظم المؤتمر العملي الثاني للاقتصاديين الزراعيين

مساعٍ ليبية للنهوض بالقطاع الزراعي

نظمت جامعة سبها بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين الزراعيين فعاليات المؤتمر العملي الثاني للاقتصاديين الزراعيين تحت شعار “نحو سياسات جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي في ليبيا”.

وعرضت فعاليات المؤتمر التي استمرت على مدى ثلاثة أيام عددا من الأوراق العلمية المتخصصة في مجال مياه الري والمحاصيل الزراعية إلى جانب آليات الري واستهلاك المياه بطرق عملية واقتصادية، والبحث عن حلول لإيقاف الاستيراد وتطوير الانتاج المحلي.

واختتم المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها التركيز على مصادر الدخل، والتشجيع على الناتج المحلي إلى جانب إنشاء جمعيات زراعية حقيقية، والاهتمام بزراعة أشجار النخيل والزيتون، والاستمرار في زراعة وإنتاج الحبوب لدورها في تنمية الأمن القومي الغذائي.

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