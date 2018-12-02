السوق الموازية: ارتفاع سعر الدينار امام العملات الاجنبية لأعلى مستوى منذ عام

حقق الدينار الليبي ارتفاعاً جديداً أمام جملة من العملات الاجنبية في السوق الموازية اليوم في ظل تراجع تشهده العملات الاجنبية منذ عدة أيام وهو الأول منذ أكثر من عام ويقترب من كسر حاجز الأدنى خلال 2018.

وسجل الدولار انخفاضا جديداً اليوم امام الدينار ليسجل 4.990 دينار ليبي للبيع و4.970 للشراء هذا المساء وفقاً لمتابعون وصفحات متخصصة بالعملات.

كما تراجع سعر اليورو الاوروبية أمام الدينار في تعاملات السوق الموازية مساء اليوم ليسجل 5.580 دينار، بدوره انخفض الباوند الاسترليني أمام الدينار في التعاملات المسائية ليسجل 6.280 دينار ليبي.

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كما سجلت العملة التركية تراجعاً كبيراً لتسجل 0.960 ديناراً، كما سجلت العملة التونسية تراجعها امام الدينار وبلغ سعره مساء اليوم 1.580 دينار.

وتراجع سعر كسر الذهب لعيار 18 في السوق الموازية إلى 140 دينار فيما سجل سعر الذهب المسبوك 144 دينار ليبي.

وأرجع مراقبون أسباب صحوة الدينار أمام العملات الأجنبية إلى حالة الانتعاش التي تعيشها المصارف التجارية على وقع توفر السيولة النقدية في العاصمة وبعض المدن الأخرى؛ ما نتج عنه انخفاض آخر على بيع الدولار بالصك، حيث انخفض الفارق بين الشراء نقدا والصك إلى 150 درهما، بعدما كان يتراوح بين دينارين إلى 3 دنانير.