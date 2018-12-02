نيوزلندا تشتري نفطا ليبياً بـ5 ملايين دولار

قالت مصادر تجارية في نيوزيلندا إن شحنة من النفط الخام الليبي ستصل قريبا إلى مصفاة في نيوزيلندا في طريق تصدير نادر لنفط شمال أفريقيا الذي عادة ما يتم تسويقه في أوروبا وآسيا في بعض الأحيان.

وقالت المصادر إن السفينة السويسية “فزويا” ستنقل مليون برميل من النفط الخام مقابل مبلغ مقطوع قدره 5 ملايين دولار في 17 و19 من ديسمبر المقبل .

وأضافت المصادر أن الشحنة التي ستنقل من ميناء الزويتينة عن طريق شركة سوكار التجارية الأذربيجانية، بينما رفض مصدر في الشركة التعليق على تفاصيل الصفقة، وستكون هذه هي المرة الجديدة الأولى التي تستورد فيها نيوزيلندا النفط الليبي في غضون ثلاث سنوات تقريبًا، وفقًا لتقديرات ستاندرد اند بورز بلاتس.

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