اقتصاد

نيوزلندا تشتري نفطا ليبياً بـ5 ملايين دولار

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر تجارية في نيوزيلندا إن شحنة من النفط الخام الليبي ستصل قريبا إلى مصفاة في نيوزيلندا في طريق تصدير نادر لنفط شمال أفريقيا الذي عادة ما يتم تسويقه في أوروبا وآسيا في بعض الأحيان.

وقالت المصادر إن السفينة السويسية “فزويا” ستنقل مليون برميل من النفط الخام مقابل مبلغ مقطوع قدره 5 ملايين دولار في 17 و19 من ديسمبر المقبل .

وأضافت المصادر أن الشحنة التي ستنقل من ميناء الزويتينة عن طريق شركة سوكار التجارية الأذربيجانية، بينما رفض مصدر في الشركة التعليق على تفاصيل الصفقة، وستكون هذه هي المرة الجديدة الأولى التي تستورد فيها نيوزيلندا النفط الليبي في غضون ثلاث سنوات تقريبًا، وفقًا لتقديرات ستاندرد اند بورز بلاتس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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