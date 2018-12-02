اقتصاد

ليبيا تنتصر قضائيا.. ونجاة 80 مليون دولار

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت إدارة القضايا الليبية في كسب الدعوى المعروضة أمام محكمة تجارة باريس والمتنازع حولها مع شركة “بيزنس نيت وورك انفستمنت” التي تطالب بإلزام الحكومة الليبية بدفع مبلغ 80 مليون دولار.

وتدعي الشركة أنها أبرمت اتفاق صلح بسداد المبلغ نتيجة أعمال بحث وتقصٍ قامت بها في سبيل استرداد أموال ليبية في الخارج.

وأصدرت محكمة باريس حكما في الدعوى يقضي برفع الحجز الموقع على أموال مصرف ليبيا المركزي لدى “بنك أجريكول” في فرنسا بقيمة 100 دولار أميركي مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف وقدرها 7 آلاف يورو.

الجدير بالذكر أن الطرف الليبي كسب القضية التحكيمية جزئيا بما نسبته 83 بالمائة تقريبا من مجموع طلبات الشركة المدعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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