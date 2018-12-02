ليبيا تنتصر قضائيا.. ونجاة 80 مليون دولار

نجحت إدارة القضايا الليبية في كسب الدعوى المعروضة أمام محكمة تجارة باريس والمتنازع حولها مع شركة “بيزنس نيت وورك انفستمنت” التي تطالب بإلزام الحكومة الليبية بدفع مبلغ 80 مليون دولار.

وتدعي الشركة أنها أبرمت اتفاق صلح بسداد المبلغ نتيجة أعمال بحث وتقصٍ قامت بها في سبيل استرداد أموال ليبية في الخارج.

وأصدرت محكمة باريس حكما في الدعوى يقضي برفع الحجز الموقع على أموال مصرف ليبيا المركزي لدى “بنك أجريكول” في فرنسا بقيمة 100 دولار أميركي مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف وقدرها 7 آلاف يورو.

الجدير بالذكر أن الطرف الليبي كسب القضية التحكيمية جزئيا بما نسبته 83 بالمائة تقريبا من مجموع طلبات الشركة المدعية.

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