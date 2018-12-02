الصين تخطو بثبات نحو الطاقة النووية

في ظل التجميد المؤقت لإنشاء محطات جديدة عقب كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، وافقت الصين على إطلاق مشروع إنشاء محطة رئيسة للكهرباء تعمل بالطاقة النووية أطلق عليها اسم “هونغيانهي” في إقليم لياونينغ في شمال شرقي البلاد تعمل بقدرة واحد غيغاوات.

وتم إعلان بدء تركيب آخر وحدتين رئيسيتين من المحطة في أول أسبوع من ديسمبر 2018، وسيتم تشغيل الوحدة الخامسة والوحدة السادسة في عام 2021، حيث سيتمكن المصنع من توليد 45 مليار كيلوواط من الكهرباء سنويا عقب تشغيل هاتين المحطتين.

وبدأ المصنع بتوليد الطاقة في عام 2013، وبلغت الكهرباء التي تم إنتاجها في عام 2017 من خلال وحداتها الأربعة الحالية 21 مليارا و68 مليون كيلوواط.

يذكر أن الصين عملت جاهدة في إطار برنامج توسعة بقيمة 100 مليار دولار لتتمكن من رفع القدرة المحلية من نحو 20 غيغاواط في نهاية 2014 إلى 58 غيغاواط بحلول العام 2020، ولم تكن الطاقة النووية تمثل حينها سوى 3 بالمائة من إجمالي احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.

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