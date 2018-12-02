عودة تصدير النفط ب4 موانئ نفطية بعد يومين من الإغلاق

قال مهندسون بموانئ ليبية ومصدر بقطاع الشحن يوم الأحد إن أربعة موانئ لتصدير النفط أعيد فتحها بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة رويترز إن ناقلات ترسو في موانئ راس لانوف والسدرة والزويتينة والبريقة وميناء الزاوية، مشيرة إلى أن ميناء مليتة الغربي فقط لا يزال مغلقا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت الجمعة الماضية إيقاف تصدير النفط بسبب سوء الأحوال الجوية.

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