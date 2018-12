السعودية وكولومبيا تعززان التعاون في مجال الطاقة

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن السعودية وكولومبيا، غير العضو في “أوبك”، تعتزمان تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

جاء تصريحات الفالح في تغريدة على موقع تويتر أمس عقب اجتماع مع نظيرته الكولومبية ماريا فرناندا سواريز في بوجوتا.

وأضاف : “ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، بالذات في مجال الطاقة، وأوضحت لها نتائج اتفاقية التعاون أوبك+على استقرار أسواق النفط، ما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ويدعم الاقتصاد العالمي”.

وخلال مشاركته في قمة العشرين ضمن وفد المملكة، وفي هذا السياق التقي الفالح بنظيره الأرجنتيني هافيير إيقواسيل، حيث بحثا سويا أوجه التعاون والاستثمار بين البلدين في الشأن النفطي، ووجهات النظر حول أسواق النفط وأهمية استمرار جهود المنتجين لاستقرارها. ومن المقرر أن يلتقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بقيادة السعودية، مع دول مصدرة للنفط من خارج المنظمة في فيينا هذا الأسبوع لمناقشة مستويات إنتاج النفط.

